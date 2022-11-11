Головне за ніч: атака на Вінниччину та нове озброєння від США

Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги для ЗСУ

«Главком» зібрав головні новини ночі 11 листопада. Окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, а США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

Атака на Вінниччину

Російські окупанти вночі, 11 листопада, обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області», – йдеться у повідомленні.

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Борзов повідомив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби.

Новий пакет допомоги від США

Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ.

Згідно з даними Міноборони країни, США надають Україні військову допомогу на $400 тис. Туди ввійдуть:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

100 високомобільних бронетранспортерів HMMWV;

21 тисяча звичайних 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів;

400 гранатометів;

стрілецька зброя і понад 20 мільйонів патронів до неї;

підривне обладнання для знищення перешкод;

захисне спорядження для холодної погоди;

оптика.

Втеча рашистів із півдня

Ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Українські військові продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

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За інформацією ЗСУ, окупанти активно втікають із півдня України користуючись плавзасобами.

«Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється Силами оборони. Ворог продовжує маневри з переміщення підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра. Облаштовує рубежі оборони на лівому березі, веде обстріл наших позицій на правому березі. Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега. Вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи і намагаються врятуватися втечею», – йдеться у зведенні.

Де сьогодні вимикатимуть світло

Протягом доби 11 листопада заплановані відключення у низці регіонів України. Про це повідомляє «Укренерго».

«Завтра, 11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях», – йдеться у повідомленні.

За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані:

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З 05:00 до 23:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.