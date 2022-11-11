ЗСУ попередили українців про загрозу ракетних ударів з моря

Росія вивела в Чорне море два ракетоносці

Окупанти можуть атакувати Україну крилатими ракетами типу «Калібр»

Рашисти вивели на бойове чергування в Чорне море два ракетоносці з 16 крилатими ракетами типу «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

У Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого флоту у кількості 17 одиниць.

Військові припускають, що ворог тим самим «натякає», що готовий помститися за «незручні складні рішення» щодо Херсонщини.

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«А отже, цілком ймовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України», – попередили військові.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Українські військові продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

Додамо, 10 листопада, Збройні сили України звільнили від російських загарбників ще кілька сіл на Херсонщині.

9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

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Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

Міноборони РФ заявило, що втеча російських загарбників із правого берега Дніпра на Херсонщині – це вже не «жест доброї волі» чи зайняття кращих стратегічних позицій, а «маневр відповідно до затвердженого плану».