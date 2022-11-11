Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ попередили українців про загрозу ракетних ударів з моря

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ попередили українців про загрозу ракетних ударів з моря
Росія вивела в Чорне море два ракетоносці
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати Україну крилатими ракетами типу «Калібр»

Рашисти вивели на бойове чергування в Чорне море два ракетоносці з 16 крилатими ракетами типу «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

У Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого флоту у кількості 17 одиниць. 

Військові припускають, що ворог тим самим «натякає», що готовий помститися за «незручні складні рішення» щодо Херсонщини.

«А отже, цілком ймовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України», – попередили військові.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Українські військові продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

Додамо, 10 листопада, Збройні сили України звільнили від російських загарбників ще кілька сіл на Херсонщині.

9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт

Міноборони РФ заявило, що втеча російських загарбників із правого берега Дніпра на Херсонщині – це вже не «жест доброї волі» чи зайняття кращих стратегічних позицій, а «маневр відповідно до затвердженого плану».

Читайте також: Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона

 

Теги: Чорне море ЗСУ обстріл ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти готуються до прориву ЗСУ на територію РФ
Путінський пропагандист готує росіян до наступу ЗСУ на Москву
Вчора, 23:57
Українські військові спостерігають за діями окупантів
Чи мають ЗСУ доступ до Херсона – інформація Міноборони
Сьогодні, 00:05
Окупанти тікають з Херсонщини на плавзасобах
ЗСУ змусили рашистів тікати з Херсонщини на плавзасобах – «Південь»
Сьогодні, 05:00

Події в Україні

На Херсонському напрямку ЗСУ звільнили 12 населених пунктів – Генштаб
На Херсонському напрямку ЗСУ звільнили 12 населених пунктів – Генштаб
Чи продовжиться контрнаступ ЗСУ взимку: прогноз ISW
Чи продовжиться контрнаступ ЗСУ взимку: прогноз ISW
ЗСУ попередили українців про загрозу ракетних ударів з моря
ЗСУ попередили українців про загрозу ракетних ударів з моря
Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінничині
Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінничині
ЗСУ змусили рашистів тікати з Херсонщини на плавзасобах – «Південь»
ЗСУ змусили рашистів тікати з Херсонщини на плавзасобах – «Південь»
У Херсоні прогриміли вибухи (відео)
У Херсоні прогриміли вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
43K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
27K
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
19K
Зустріч Байдена з Лавровим на саміті G20? Салліван відповів на важливе питання
19K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
16K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян

Новини

Успіхи контрнаступу і «транспортний безвіз». П'ять важливих новин 10 листопада
Вчора, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Вчора, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту