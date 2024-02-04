Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський відвідав гарячу ділянку фронту та нагородив бойових пілотів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський відвідав гарячу ділянку фронту та нагородив бойових пілотів
Зеленський відвідав розташування Повітряного командування «Схід» Збройних Сил України
фото: Офіс президента

Захисники неба отримали з рук глави держави ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та «За мужність» І ступеня

У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину президент України Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування «Схід» Збройних Сил України та вручив державні нагороди пілотам. Про це інформує Офіс президента.

Глава держави заслухав доповідь командувача ПвК «Схід» Івана Теребухи щодо прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.

Зеленський відвідав гарячу ділянку фронту та нагородив бойових пілотів фото 1

Президентові розповіли деталі серії російських атак із використанням БпЛА на об’єкти у Дніпропетровській області та заходи з підсилення ефективності роботи українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.

Також обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей ПвК «Схід» з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.

Зеленський відвідав гарячу ділянку фронту та нагородив бойових пілотів фото 2

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими й нагородив бойових пілотів. Захисники неба отримали з рук глави держави ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та «За мужність» І ступеня.

«Я бачу перед собою потужних воїнів, які захищають наше небо і з неба захищають Україну, наші домівки, наших людей – дітей і дорослих. Дякую за ваші влучні дії, за знищення ворога. Бажаю вам усім здоров’я та перемоги. І побратимам вашим також перекажіть нашу подяку», – сказав глава держави.

13 фото
На весь екран

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине.

Нагадаємо, напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку президент України Володимир Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку (НІР) у Києві. 

Раніше президент Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на отримання квартир воїнам зі складу Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Також перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Німеччині з президентською родиною Франком-Вальтером Штайнмаєром і Ельке Бюденбендер. Для відвідин обрала класичний сірий костюм і білу сорочку.

Теги: Володимир Зеленський президент повітря озброєння Офіс президента державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський і його тезка
Зеленський відвідав лікарню та несподівано зустрів тезку
Вчора, 14:53
Зеленський повідомив про нові оборонні пакети від партнерів
Зеленський розповів, хто є мішенню Росії у війні
3 лютого, 18:51
Зеленський зволікає з відставкою Залужного? The Washington Post висунула теорію
Зеленський зволікає з відставкою Залужного? The Washington Post висунула теорію
3 лютого, 13:57

Події в Україні

Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5585
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5230
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4442
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4399
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua