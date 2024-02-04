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Президент відвідав Роботине на Запоріжжі і нагородив військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент відвідав Роботине на Запоріжжі і нагородив військових
Президент поспілкувався із захисниками України та вручив їм державні нагороди
фото: Офіс президента

Глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине. Про це інформує Офіс президента.

Зокрема, глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ «Запоріжжя» Володимира Горбатюка.

Президент відвідав Роботине на Запоріжжі і нагородив військових фото 1

Президент поспілкувався із захисниками України та вручив їм державні нагороди. Зокрема, він передав відзнаку Президента «Хрест бойових заслуг» командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському. Володимир Зеленський також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та «За мужність».

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«Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються», – наголосив Глава держави.

Нагадаємо, напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку президент України Володимир Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку (НІР) у Києві. 

Раніше президент Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на отримання квартир воїнам зі складу Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Також перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Німеччині з президентською родиною Франком-Вальтером Штайнмаєром і Ельке Бюденбендер. Для відвідин обрала класичний сірий костюм і білу сорочку.

Теги: Запоріжжя українці Володимир Зеленський президент робота Офіс президента державні нагороди У Лей перемога хрест

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