Зеленський заявив про створення мережі реабілітаційних центрів в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні за підтримки Японської агенції міжнародного співробітництва планується створення мережі реабілітаційних центрів для подолання наслідків війни. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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За словами президента, продовжується робота над підготовкою Доктрини України, спрямованої на вирішення питань післявоєнної трансформації, а також для допомоги громадянам.

«Міністр охорони здоров'я та міністр соціальної політики представили мені концепцію створення мережі реабілітаційних центрів в Україні. Різний рівень і функціонал, але абсолютно необхідні послуги реабілітації. Вже почалася реалізація. Міністри представлять усі деталі», - зазначив Зеленський.

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Президент розповів про зустріч із керівником Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), яке є одним із найбільших у світі інститутів підтримки економічного та соціального розвитку.

«Її робота схожа з роботою, приміром, американського USAID, яку в Україні вже знають», - уточнив Зеленський.

Японська агенція зараз реалізує програму екстреного відновлення в Україні. Обсяг програми складає 500 мільйонів доларів.

Глава держави розповів, що провів засідання Ставки, де основними питаннями були захист українських портів, продовження продовольчого експорту морем.

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«Це стратегічно важливе питання. І не лише для нашої держави. Торік завдяки нашій Чорноморській зерновій ініціативі вдалося запобігти ціновій кризі на глобальному продовольчому ринку. За ціновим вибухом неминуче почались би й політичні та міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах. Очевидно, російське керівництво зараз таки намагається спровокувати ці кризи. Без нашого експорту дефіцит на глобальному ринку буде, на жаль, дуже відчутним. І не лише для найбідніших країн. Різні країни відчують: від Лівії та Єгипту до Бангладеш і Китаю. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб запобігти цьому», – зазначив Зеленський.

Він сказав, що зі свого боку Україна розробляє варіанти дій, домовленостей для того, щоб зберегти і українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки, морські виходи на світовий ринок, і робочі місця для українців у портах та аграрній індустрії.

«Звичайно, на Ставці були доповіді військових, розвідки, Служби безпеки, МВС. Питання зрозумілі – ситуація на передовій, усі гарячі напрямки – від Куп’янського до Херсонщини, Донецька область, південні райони Запорізької області. Розглянули питання щодо постачання боєприпасів і захисту від російських ракетних та дронових ударів», – зазначив президент.

Зеленський традиційно подякував Повітряним силам та всім захисникам, захисницям неба з інших видів і родів військ.

«Дякую за кожну збиту російську ракету, за кожен збитий «Шахед», за врятовані життя наших людей й інфраструктуру, зокрема в Одесі та області. Особливо вдячний 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, 302-му зенітному ракетному Харківському полку і воїнам 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького за своєчасне виявлення цілей. Дякую!, – сказав Володимир Зеленський та додав: – А кожен факт використання компонентів із країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, зокрема, ракет і «Шахедів»… Кожен такий факт буде нашим аргументом, що наявних санкцій, тиску проти Росії недостатньо. Світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою-терористом, щоб жодного компонента з вільного світу не можна було використати для терору».

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Зокрема очільник України повідомив, що напередодні зустрівся з представниками африканських ЗМІ – друкованих видань, радіо, телебачення – з Південно-Африканської Республіки, з Нігерії, Кенії, Уганди, Гани, Беніну, Кот-дʼІвуару.

«Вони були не лише в Києві – вони відвідали і Херсонщину, і Бучу, спілкувалися з рідними жертв цієї війни. Щоразу, коли журналісти з інших країн приїжджають в Україну та на власні очі бачать наслідки російської агресії, вони повертаються додому з правдою про цю війну. І ми говоримо з ними під час інтерв’ю не англійською чи французькою мовами – ні, ми говоримо мовою правди, і це дуже допомагає нам тримати та збільшувати увагу світу до України, до нашої боротьби за свободу», – розповів Зеленський.

Президент говорив з африканськими медійниками, зокрема, про ситуацію із зерновим експортом, російською агресією проти глобальної продовольчої стабільності.

«Я вдячний кожному й кожній у світових ЗМІ, хто чесно розповідає своїй аудиторії про побачене в нашому регіоні, в нашій країні», – сказав глава держави.

Також президент анонсував новини у сфері релігійних відносин.

«Я провів сьогодні важливу нараду щодо духовної незалежності України, наших подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин. Невдовзі будуть новини», - сказав Зеленський.

Зокрема Очільник України підписав укази про нагородження українських воїнів.

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«Сім указів. Загалом 1255 воїнів. Бойові бригади та підрозділи. Різні ділянки фронту. Однаково найвища хоробрість! З 24 лютого державними нагородами відзначені майже 51 тисяча українських воїнів», – поінформував президент.

Він подякував всім, хто бореться заради України.

«Слава всім нашим героям! Кожному й кожній, хто воює заради України, хто тренує наших воїнів, хто лікує й відновлює після поранень. Я дякую всім у світі, хто допомагає! І дякую всім партнерам за сьогоднішній «Рамштайн», а особливо – міністру оборони США Остіну за дуже чіткі, недвозначні й потужні заяви. Подолати російську агресію, покарати Росію за терор – це історичне завдання сучасного покоління лідерів світу. І світ виконає це завдання. Перемога України буде!», – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер підписали меморандум щодо відновлення України після воєнного конфлікту.