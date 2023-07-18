Україна й ООН підписали меморандум стосовно післявоєнного відновлення держави

Укладений меморандум дозволить ООН зміцнити зусилля з надання допомоги Україні в проєктах відновлення після війни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер підписали меморандум щодо відновлення України після воєнного конфлікту, повідомляє Кулеба у Twitter.

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За словами Кулеби, укладений меморандум дозволить ООН зміцнити зусилля з надання допомоги Україні в проєктах відновлення після війни, включаючи страхування військових ризиків, розмінування, розвиток енергетичної інфраструктури та підтримку малих і середніх підприємств.

Раніше повідомлялося, що відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури.

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Також президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано заявив, що Україна пропонує свій національний План відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, а також повністю раціонально і саме в українських інтересах використовувати кошти, які спрямовуватимуться на відбудову країни.

До слова, 18 липня, Кабінет Міністрів затвердив постанову про відбудову Каховської ГЕС, яку підірвали російські окупанти.