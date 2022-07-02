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    Події в Україні

    Окупанти вдарили з мінометів по Харківщині: є поранений

    Окупанти вдарили з мінометів по Харківщині: є поранений

    Сьогодні російські війська обстріляли з артилерії і мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову

    Російські війська масовано обстріляли населені пункти Харківської області. Про це повідомив у Facebook мер В'ячеслав Задоренко.

    За його словами, сьогодні російські війська обстріляли з артилерії і мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову.

    Крім того, завдали авіаударів поблизу Прудянки, били з танків по Питомнику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному.

    «В результаті ворожих обстрілів протягом доби в Дергачах постраждала одна цивільна особа», – додав Задоренко.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити, а скільки ще перебувають під російською окупацією.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили з мінометів по Харківщині: є поранений