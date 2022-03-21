Окупанти знищують Луганщину: за добу зруйновано два десятки будівель

Окупанти обрали тактику терору мирного населення

За минулу добу російські окупанти зруйнували 12 житлових будинків на Луганщині. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє осіб в Попасній та Комишувасі, з-під завалів врятовано п’ятеро людей. Загиблих не виявлено.

«Росіяни знов відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній. Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б’ють ворога. Але знов маємо близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. Намагання армії РФ захопити великі населені пункти марні, тому вони обрали тактику терору мирного населення», - йдеться в повідомленні.

Нещодавно російські окупаційні війська впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей в Кремінній Луганської області. Внаслідок атаки загинули 56 осіб.

Крім того, окупанти зруйнували у Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки за добу, загинули двоє дітей.

Також рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська.

18 березня внаслідок потужних обстрілів російською окупаційною армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної Луганської області пошкоджено близько 54 об’єктів.

Як повідомлялося, за даними іноземних ЗМІ, Росія у зв’язку із провалом «бліцкригу» в Україні переходить до «плану Б».



