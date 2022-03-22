На Луганщині окупанти знищують оптові склади з продуктами

Агресор продовжує тероризувати Рубіжне

Протягом 21 березня російські окупанти продовжували обстрілювати Луганську область. У регіоні сталося 14 пожеж, пошкоджено також близько 25 об'єктів, з них - 2 багатоквартирних і 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад і об'єкти інфраструктури. Про це повідомив голова ОДА Луганської області Сергій Гайдай.

За його словами, в Сєвєродонецьку російська армія знищує оптові склади з продуктами харчування. Але у жителів проблем з їжею не буде, оскільки в місті налагоджені поставки продуктів. Крім того, окупанти продовжують тероризувати Рубіжне.

«Вчора протягом дня вогонь у Рубіжному майже не припинявся. По кілька разів рятувальники і швидка отримували виклики, намагалися виїхати за вказаними адресами, але обстріли не дозволяли оперативно дістатися до постраждалих», – повідомив Гайдай.

В деякі місця рятувальники і медки не могли потрапити годинами, тому що вибухи снарядів не вщухали.

«Коли бліцкригу в Рубіжному у росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють - знищувати місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих», – додав голова ОДА.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів на Луганщині зазнали поранень двоє осіб в Попасній та Комишувасі, з-під завалів врятовано п’ятеро людей.