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    Події в Україні

    На Луганщині окупанти знищують оптові склади з продуктами

    Окупанти обстрілюють житлові будинки на Луганщині - На Луганщині окупанти знищують оптові склади з продуктами
    Окупанти обстрілюють житлові будинки на Луганщині
    фото скріншот відео

    Агресор продовжує тероризувати Рубіжне

    Протягом 21 березня російські окупанти продовжували обстрілювати Луганську область. У регіоні сталося 14 пожеж, пошкоджено також близько 25 об'єктів, з них - 2 багатоквартирних і 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад і об'єкти інфраструктури. Про це повідомив голова ОДА Луганської області Сергій Гайдай.

    За його словами, в Сєвєродонецьку російська армія знищує оптові склади з продуктами харчування. Але у жителів проблем з їжею не буде, оскільки в місті налагоджені поставки продуктів. Крім того, окупанти продовжують тероризувати Рубіжне.

    «Вчора протягом дня вогонь у Рубіжному майже не припинявся. По кілька разів рятувальники і швидка отримували виклики, намагалися виїхати за вказаними адресами, але обстріли не дозволяли оперативно дістатися до постраждалих», – повідомив Гайдай.

    В деякі місця рятувальники і медки не могли потрапити годинами, тому що вибухи снарядів не вщухали.

    «Коли бліцкригу в Рубіжному у росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють - знищувати місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих», – додав голова ОДА.

    Нагадаємо, внаслідок обстрілів на Луганщині зазнали поранень двоє осіб в Попасній та Комишувасі, з-під завалів врятовано п’ятеро людей.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна продукти Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині окупанти знищують оптові склади з продуктами