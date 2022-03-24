Війна вже забрала життя майже 3 тис. мирних українців – дані ООН

В ООН вважають, що реальні цифри втрат серед цивільного населення значно вищі

Із 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, до 24:00 23 березня втрати серед цивільного населення склали 2685 осіб, зокрема 1035 загиблих. Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише Інтерфакс-Україна.

«УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження», – наголошується в документі.

Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

«Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіа удари», - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 214 чоловіків, 160 жінок, 28 хлопчиків та 14 дівчаток, тоді як стать 48 дітей та 571 дорослого поки не вдалося встановити.

Серед 1650 поранених 28 дівчаток та 23 хлопчики, а також 67 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло дев'ятеро дітей і десятьох було поранено.

Згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 24 березня загинуло 128 дітей та поранено 172 дитини.

Нагадаємо, влада Маріуполя повідомляє про гуманітарну катастрофу в місті: люди вмирають від голоду.

Повідомлялося, що оосійські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.