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    Окупанти агітували усе керівництво Луганщини здатися: погодилося лише троє

    Очільник Станиці Луганської Альберт Зінченко (ліворуч) виявився одним із небагатьох луганських чиновників, хто перейшов на бік ворога - Окупанти агітували усе керівництво Луганщини здатися: погодилося лише троє
    Очільник Станиці Луганської Альберт Зінченко (ліворуч) виявився одним із небагатьох луганських чиновників, хто перейшов на бік ворога
    фото: ЛИЦ

    Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай отримав пропозицію перейти на бік окупантів у перші ж дні російсько-української війни

    Сергій Гайдай розповів, як йому і його колегам рашисти висували ультиматуми про співпрацю. Про це йдеться у інтерв’ю Гайдая «Лівому берегу».

    За словами голови Луганської ОВА, йому телефонували з російських номерів та пропонували перейти на бік ворога. Також лунали і погрози, ультиматуми – «даємо вам 24 години на роздуми».

    Після цього росіяни почали через Telegram розсилати пропозиції регіональним керівникам усіх рівнів, від очільників департаментів та мерів міст. У пропозиціях, як зазначає Гайдай, йшлося про те, що «Семене Семеновичу, зупиніть геноцид і мир прийде завтра».

    Окупанти заохочували українських чиновників обіцянками роботи в російській системі координат. Якщо не діяли обіцянки – починалися залякування.

    Втім, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації, на усю область знайшлося лише три населені пункти, керівники яких зрадили Україну і перейшли на бік ворога. Це Станиця Луганська, Мілове та Марківка. За словами Гайдая, сільський голова Мілового «дуже швидко злився», а керівник Марківської селищної ради взагалі заявив, що все життя мрія про «русскій мір».

    Разом з тим, зазначив Гайдай, у Луганській області, яку завжди усі вважали «сепарською», уже після окупації люди вийшли на мітинги проти рашистів у багатьох містах – Новопскову, Сватовому, Старобільську. «Для мене це зворушливо аж до сліз, тому що я розумію взагалі в якому середовищі відбувалося», – пояснив керівник Луганщини.

    Нагадаємо, що прикордонне Мілове окупанти захопили у перші ж години повномасштабної війни, вранці 24 лютого.

    Інший населений пункт, яким керував зрадник, Станиця Луганська, був окупований 26 лютого.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти агітували усе керівництво Луганщини здатися: погодилося лише троє