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    Зеленський попросив Меркель допомогти Україні отримати Covid-вакцину

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    Сторони детально обговорили ситуацію, що склалася в Україні та Німеччині у зв'язку з постачаннями вакцин від цієї інфекції - Зеленський попросив Меркель допомогти Україні отримати Covid-вакцину
    Сторони детально обговорили ситуацію, що склалася в Україні та Німеччині у зв'язку з постачаннями вакцин від цієї інфекції
    Фото з відкритих джерел

    Головним завданням на сьогодні є захистити найуразливіші категорії громадян: літніх людей, лікарів, військовослужбовців, – президент

    Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив питання постачання вакцини від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Головним завданням на сьогодні є захистити найуразливіші категорії громадян: літніх людей, лікарів, військовослужбовців. Поява сертифікованих вакцин дає нам всім надію», ─ заявив Зеленський.

    Сторони детально обговорили ситуацію, що склалася в Україні та Німеччині у зв'язку з пандемією коронавірусу і постачаннями вакцин від цієї інфекції.

    Зеленський звернувся до Меркель із проханням посприяти прискоренню отримання вакцини Україною.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим.

    Вже відомо, що українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19. Очільник МОЗ обіцяє, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року. 

    Степанов сподівається, що українці зможуть отримати щеплення у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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    Теги: Ангела Меркель Володимир Зеленський президент вакцинація
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