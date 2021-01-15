Зеленський попросив Меркель допомогти Україні отримати Covid-вакцину

Сторони детально обговорили ситуацію, що склалася в Україні та Німеччині у зв'язку з постачаннями вакцин від цієї інфекції

Головним завданням на сьогодні є захистити найуразливіші категорії громадян: літніх людей, лікарів, військовослужбовців, – президент

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив питання постачання вакцини від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Головним завданням на сьогодні є захистити найуразливіші категорії громадян: літніх людей, лікарів, військовослужбовців. Поява сертифікованих вакцин дає нам всім надію», ─ заявив Зеленський.

Сторони детально обговорили ситуацію, що склалася в Україні та Німеччині у зв'язку з пандемією коронавірусу і постачаннями вакцин від цієї інфекції.

Зеленський звернувся до Меркель із проханням посприяти прискоренню отримання вакцини Україною.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим.

Вже відомо, що українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19. Очільник МОЗ обіцяє, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року.

Степанов сподівається, що українці зможуть отримати щеплення у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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