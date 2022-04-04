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    Втрати Росії на війні уже перевищують розміри провідних європейських армій

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    Росія на українській війні втратила танків більше, ніж є у Італі та Іспанії, разом узятих - Втрати Росії на війні уже перевищують розміри провідних європейських армій
    Росія на українській війні втратила танків більше, ніж є у Італі та Іспанії, разом узятих
    фото з відкритих джерел

    Генеральний штаб Збройних сил України оригінально порахував знищені на фронтах російсько-української війни російські літаки, танки та живу силу ворога

    Російський окупаційний контингент, який з 24 лютого воює на території України, втратив уже більше 18 тис. осіб військового персоналу. Про це пише Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ.

    У Генеральному штабі порахували, що Російська Федерація втратила в Україні солдатів та офіцерів більше, ніж усього є у арміях Кіпру, Словаччини чи Словенії. Кількість загиблих на українській землі рашистів наближається до розмірів збройних сил члена ОДКБ Киргизстану чи Грузії, частина якої окупована росіянами.

    Ще серйознішими є втрати Росії в техніці. Так, на сьогодні рашистські окупанти втратили на російсько-українській війні 647 танків. Ця цифра перевищує загальну кількість танків у Білорусі, Франції, а також удвічі більше за кількість танків, які перебувають на озброєнні іспанських чи італійських збройних сил.

    147 знищених українською армією російських літаків – це на п’ять одиниць більше, ніж усі військово-повітряні сили Великої Британії. У Білорусі, Казахстані, Польщі літаків менше, ніж тільки збитих українцями російських бойових апаратів. Є підстави думати, що скоро знищений російський авіафлот перевищить військово-повітряні сили Іспанії (150) і навіть Італії (200 літаків).

    Нагадаємо, крім танків та літаків, російська армія, яка вторглася 24 лютого на територію Україні, втрачає й іншу військову техніку. Зокрема, вона не може розраховувати уже на 1844 бойові броньовані машини. Крім того, втрати окупантів складають:

    • артилерійські системи – 330 одиниць;
    • РСЗВ ‒ 107;
    • засоби ППО – 54;
    • гелікоптери – 134;
    • автомобільна техніка – 1 273;
    • кораблі/катери – 7;
    • цистерни з ПММ – 76;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92;
    • спеціальна техніка – 25;
    • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    Додамо, що військово-політичне керівництво Росії розпочало заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Втрати Росії на війні уже перевищують розміри провідних європейських армій