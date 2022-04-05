Триватимуть потужні бої: Арестович заявив про другу фазу війни

Радник глави ОП заявив, що в Маріуполі наразі є певне затишшя

На Україну чекає друга фаза війни, яка ніяк не почнеться, а після її початку ще два тижні триватимуть потужні бої. Про це сказав радник глави ОП Олексій Арестович в ефірі телемарафону «UA Разом».

За його словами, в Маріуполі наразі є певне затишшя.

«Ворог виснажився, але накопичує резерв, щоб піти в новий масштабний наступ. Туди перекидають останній резерв армії Росії. Маріуполь має для них ключове значення», – сказав Арестович.

Водночас, на його думку, місто має всі шанси протриматися ще дуже довго: «Зараз там тривають незначні вуличні бої. Продовжується евакуація місцевих».

Також він додав, що українські війська утримують у Маріуполі капітальну споруду – справжню фортецю, взяти яку буде дуже непросто.

«Маріуполю тяжко. І буде тяжко...», – додав Арестович.

Крім цього, Олексій Арестович заявив, що Росія послала в Україну свої останні війська.

«Рушила 5-та армія з Далекого Сходу. Це останні військові підрозділи, які ще залишалися на території РФ. Більше Росія не має, все», – сказав Арестович.

Нагадаємо, за весь час російсько-української війни, з 24 лютого, представники військового командування збройних сил РФ лише двічі оголошували втрати особового складу угрупування військ, що веде бойові дії на території нашої держави. Незважаючи на так звану офіційну російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів.