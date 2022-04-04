Росія розпочала мобілізацію резервістів із бойовим досвідом – Генштаб

РФ розраховує залучити під час мобілізації близько 60 тисяч осіб

Основним мотиваційним чинником для російських резервістів є матеріальне заохочення та можливість покращити матеріальне становище за рахунок мародерства

Військово-політичним керівництвом Росії розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 квітня.

Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначені основні регіони для проведення мобілізації:

Краснодарський край,

Пермський край,

республіки Дагестан,

Інгушетія,

Калмикія.

Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення.

Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих «трофеїв», тобто грабежу і мародерства.

Командування збройних сил РФ розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.

Нагадаємо, розвідка США повідомляє, що Путін хоче влаштувати «парад перемоги» 9 травня.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повністю провалила три цілі, які спочатку переслідувала перед вторгненням в Україну.

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