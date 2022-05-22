Зеленський прокоментував петицію про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам

Петиція про скасування заборони на виїзд з України чоловіків набрала необхідну кількість голосів

Президент Володимир Зеленський вважає, що петицію про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку необхідно адресувати не йому, а батькам полеглих воїнів. Про це він заявив під час спільної з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції.

«Я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене, а може ця петиція повинна адресуватися до батьків тих воїнів, яких ми втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну – ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. І ви знаєте, що у більшості своїй (захищали – ред.) не своє місто, де народилися. Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути на найскладнішому напрямку – сходу нашої держави, вони захищають нашу державу й нашу незалежність, про яку говорять у світі», – сказав Зеленський.

Відтак, президент підкреслив, що коли звертаються з пропозицією, щоб чоловіки могли впродовж воєнного стану поїхати з країни, то це не зовсім до нього петиція.

«Тому я вам так і відповім. Це якщо по-людськи. А якщо по закону, то у нас є відповідна кількість днів розглядати будь-яку петицію, подобається вона мені чи ні», – підсумував Зеленський.

Раніше на сайті президента електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, раніше прикордонники пояснили, як юнакам виїхати на навчання за межі України. Право на перетин кордону вище військове керівництво надало лише тим українцям-чоловікам призовного віку, що мають на меті продовження навчання. Йдеться про студентів очної або дуальної форми навчання. Тобто слухачі вечірніх курсів, підготовчих курсів у таку категорію не входять