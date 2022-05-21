Як юнакам виїхати на навчання за межі України: пояснення прикордонників (відео)

За кордон зможуть виїхати лише студенти очної або дуальної форми навчання

Для виїзду необхідна довідка від Генерального штабу

Право на перетин кордону вище військове керівництво надано лише тим українцям-чоловікам призовного віку, що мають на меті продовження навчання за кордоном. Йдеться про студентів очної або дуальної форми навчання. Тобто слухачі вечірніх курсів, підготовчих курсів у таку категорію не входять. Про це повідомив заступник начальника штабу – начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

Для виїзду необхідно мати:

довідку спеціальної форми, затвердженої Генеральним штабом, у якій військовий комісар зазначає про дозвіл на вибуття за кордон тієї чи іншої особи з метою продовження навчання.

військовий обліковий документ, який для громадянина призовного віку повинен мати запис про відстрочку за певною підставою.

«Враховуючи, що таку відстрочку і такий документ може отримувати і слухач, або студент українського вишу, наступним пакетом документів є документи з іноземного вузу з перекладом, які доведуть інспекторові у пункті пропуску, що дана особа їде саме з метою продовження навчання», – зауважив Ігор Матвійчук.

Раніше повідомлялося, що високотехнологічні та робітничі спеціальності будуть в пріоритеті при розподілі бюджетних місць 2022 року. Держава ініціює замовлення спеціалістів, які допоможуть відбудувати країну.

Також Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.

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