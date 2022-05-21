  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Як юнакам виїхати на навчання за межі України: пояснення прикордонників (відео)

    За кордон зможуть виїхати лише студенти очної або дуальної форми навчання - Як юнакам виїхати на навчання за межі України: пояснення прикордонників (відео)
    За кордон зможуть виїхати лише студенти очної або дуальної форми навчання
    фото: Держприкордонслужба/Telegram

    Для виїзду необхідна довідка від Генерального штабу

    Право на перетин кордону вище військове керівництво надано лише тим українцям-чоловікам призовного віку, що мають на меті продовження навчання за кордоном. Йдеться про студентів очної або дуальної форми навчання. Тобто слухачі вечірніх курсів, підготовчих курсів у таку категорію не входять. Про це повідомив заступник начальника штабу – начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

    Для виїзду необхідно мати:

    • довідку спеціальної форми, затвердженої Генеральним штабом, у якій військовий комісар зазначає про дозвіл на вибуття за кордон тієї чи іншої особи з метою продовження навчання.
    • військовий обліковий документ, який для громадянина призовного віку повинен мати запис про відстрочку за певною підставою.

    «Враховуючи, що таку відстрочку і такий документ може отримувати і слухач, або студент українського вишу, наступним пакетом документів є документи з іноземного вузу з перекладом, які доведуть інспекторові у пункті пропуску, що дана особа їде саме з метою продовження навчання», – зауважив Ігор Матвійчук.

    Раніше повідомлялося, що високотехнологічні та робітничі спеціальності будуть в пріоритеті при розподілі бюджетних місць 2022 року. Держава ініціює замовлення спеціалістів, які допоможуть відбудувати країну.

    Також Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США війна іноземці документи держава навчання Україна кордон окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як юнакам виїхати на навчання за межі України: пояснення прикордонників (відео)