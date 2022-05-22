У Білорусі «Іскандери» почали рухатись у бік кордону з Україною

Нещодавно Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери»

На території Білорусі залишаються російські війська

Білоруські журналісти зафіксували, що вперше за два місяці, відтоді як російська війська залишили території Київської, Чернігівської областей, знову починають рухатися «Іскандери» територією Білорусі до кордону з Україною. Про це йдеться у повідомленні білоруських журналістів у телеграм-каналі «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що сьогодні, 22 травня, вперше за довгий час моніторинговою групою зафіксовано переміщення ВТРК «Іскандер» до кордону з Україною. Білоруські журналісти відзначають, що у Брестській області залишається техніка збройних сил російської федерації, яка може пересуватися з колонами Міністерства оборони Білорусі.

«Беларускі Гаюн» пише, що незважаючи на те, що більшість російських військ відступили з київського напрямку ще на початку квітня, у Білорусі досі частково залишаються російські військові та техніка. Крім того, іноді продовжують фіксуватися запуски ракет з Білорусі по Україні.

19 травня Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери». Ракетні комплекси розташували на військовому аеродромі «Зябровка», що в Гомельській області.

Також нагадаємо, що у Білорусі похоронили кількох найманців, які воювали на боці Росії.