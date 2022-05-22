Верховна Рада обмежила обіг російських та білоруських ліків: ухвалено відповідний закон
Мета закону – зменшення фінансової підтримки військової машини ворожих країн
Верховна Рада України ухвалила закон, який обмежує обіг лікарських засобів, вироблених у Росії та Білорусі. Рішення з результатами голосування оприлюднене на сайті уряду.
Законопроєкт № 7313 у цілому підтримали 299 народних депутатів.
Відповідно до пояснювальної записки, мета законопроєкту – обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території РФ або Білорусі, зменшення фінансової підтримки військової машини цих країн, стимулювання відмови від поставок товарів з цих країн в усьому світі.
У документі також зазначено, що таке рішення чітко зафіксує позицію України щодо неприйнятності економічних відносин з країнами, які знищують українських громадян чи сприяють агресору у цьому.
«Такий крок від України стане взірцем для інших країн та міжнародних компаній, які продовжують свій бізнес на крові в Росії та Білорусі», – ідеться у тексті записки.
Нагадаємо, парламент на черговому засіданні 22 травня проголосував за денонсацію угод з країнами-учасницями Співдружності незалежних держав.
Між Україною та РФ тепер немає угоди про уникнення подвійного оподаткування. За її денонсацію проголосувало - 292. Це ще один удар по економічним відносинам з РФ. Тепер доходи отримані у країні агресора будуть оподатковуватися і в Україні.
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