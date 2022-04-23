«Російською вже складно». Зеленський потрапив у мовний курйоз

Президент запнувся, відповідаючи на запитання під час брифінгу

Президент України Володимир Зеленський двічі запнувся, коли відповідав на запитання азербайджанського журналіста російською мовою. Курйоз трапився під час брифінгу.

«В Турции сейчас проходят дипломатические встречи наших подгрупп. Турция показывает действительно, что она хочет быть лидером среди стран, которые готовы быть посредниками. Турция открыто заявляет о том, что она будет и хочет быть среди… гарантеров російською мовою? Гарантів. Среди гарантов безопасности», – сказав Зеленський.

За кілька секунд президент забув російську вдруге.

«Президент Алиев всегда поддерживал и поддерживает Украину. Была гуманитарная помощь, была медицинская помощь. Думаю, что сложно з точки зору озброєння… Слухайте. Складно вже стало російською. С точки зрения оружия», – запнувся президент.

Нагадаємо, в Україну на Великдень, 24 квітня, прибудуть міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, президент України на пресконференції 23 квітня емоційно звернувся до влади Грузії, яка не планує впроваджувати економічні санкції проти Російської Федерації у зв'язку з війною проти України. Очільник держави водночас підкреслив, що не хоче жодних конфліктів із Грузією.

Зеленський заявив, що наближається день, коли російські окупанти будуть змушені залишити Україну.