Блінкен на Великдень буде в Києві. Стали відомі деталі

Президент спілкуватиметься із посадовцями з США про постачання зброї

В Україну на Великдень, 24 квітня, прибудуть міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це під час брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми будемо спілкуватися з точки зору того списку зброї, яка нам необхідна, і про темпи її постачання», – сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що протягом останнього тижня Україна отримала більше зброї від США.

«Сигнали, кроки, терміни, кількість – усе це, я говорю про зброю від США, все це покращилося, і я за це вдячний», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України на пресконференції 23 квітня емоційно звернувся до влади Грузії, яка не планує впроваджувати економічні санкції проти Російської Федерації у зв'язку з війною проти України. Очільник держави водночас підкреслив, що не хоче жодних конфліктів із Грузією.

Зеленський заявив, що наближається день, коли російські окупанти будуть змушені залишити Україну.

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Перед цим 26 квітня планується зустріч генсека ООН з Путіним у Москві.