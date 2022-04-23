«Я не розумію». Зеленський жорстко звернувся до влади Грузії

Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації

Президент України на пресконференції 23 квітня емоційно звернувся до влади Грузії, яка не планує впроваджувати економічні санкції проти Російської Федерації у зв'язку з війною проти України. Очільник держави водночас підкреслив, що не хоче жодних конфліктів із Грузією.

«Я дійсно не розумію позицію лідерів вашої держави. І тому я так боляче це сприймаю. Не запровадження санкцій - це копійки в історії двох держав, в історії такого сусідства. Ми сусіди. Ми точно не хочемо жодних конфліктів із Грузією. Я впевнений, що їх ніколи не буде», – сказав Зеленський.

Президент України нагадав, як громадяни Грузії у Тбілісі виходили на протести проти війни, яку розпочала Росія.

«Я не можу зрозуміти поведінки влади. Я не вчитель, а ваші лідери – не учні. Я не розумію, заради чого? (влада Грузії не впроваджує санкції проти Росії – ред.) Я чув меседжі, що «ми повинні захищати свою економіку». Яка економіка? Вже вони відібрати території Грузії, майже дійшли до Тбілісі. Все це того не варте», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації. Таке рішення Тбілісі прийняло, «виходячи з інтересів країни та її народу». Згодом стало відомо, що росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії.

Петро Порошенко закликав росіян, які після початку широкомасштабного вторгнення Путіна в Україну і накладених на країну-агресора санкцій виїхали до Грузії в надії «пересидіти складні часи». Порошенко попросив їх не мовчати про страшні злочини російських окупантів в Україні і наголосив – «відсидітись» їм не вдасться.