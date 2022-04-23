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    Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я

    Ракета влучила у 16-поверховий будинок в Одесі - Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я
    Ракета влучила у 16-поверховий будинок в Одесі
    фото: ДСНС

    Вісім травмованих внаслідок ракетного удару наразі перебувають у міській лікарні №11

    За останніми даними, в результаті ракетного обстрілу Одесу загинули шість осіб, серед яких тримісячна дитина. Постраждало 18 осіб.

    Ракета влучила у шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах.

    Стало відомо, що загинула ціла сім’я: Людмила Явкіна, її донька Валерія та тримісячна внучка Кіра.

    Вісім травмованих внаслідок ракетного удару наразі перебувають у міській лікарні №11. У всіх середній ступінь важкості, пацієнтам надають необхідну допомогу, повідомив Суспільному директор лікарні Микола Турчин

    З-під завалів врятовано дві особи, евакуйовано 86 осіб.

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    Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я
    Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я
    Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я
    Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я
    Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я
    Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я
    Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я

    Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я