Під час ракетного обстрілу Одеси загинула ціла сім’я

Ракета влучила у 16-поверховий будинок в Одесі

Вісім травмованих внаслідок ракетного удару наразі перебувають у міській лікарні №11

За останніми даними, в результаті ракетного обстрілу Одесу загинули шість осіб, серед яких тримісячна дитина. Постраждало 18 осіб.

Ракета влучила у шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах.

Стало відомо, що загинула ціла сім’я: Людмила Явкіна, її донька Валерія та тримісячна внучка Кіра.

Вісім травмованих внаслідок ракетного удару наразі перебувають у міській лікарні №11. У всіх середній ступінь важкості, пацієнтам надають необхідну допомогу, повідомив Суспільному директор лікарні Микола Турчин

З-під завалів врятовано дві особи, евакуйовано 86 осіб.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.