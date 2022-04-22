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    Події в Україні

    Зеленський: наближається день, коли окупанти будуть змушені залишити Україну

    Зеленський про постачання зброї: передають те, що ми просили - Зеленський: наближається день, коли окупанти будуть змушені залишити Україну
    Зеленський про постачання зброї: передають те, що ми просили
    фото: Офіс президента

    Постачання зброї врятує тисячі життів українців, зазначив президент

    Президент Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери України нарешті передають нам необхідне озброєння. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

    Зеленський подякував партнерам України, які почали передавати ту зброю, яка потрібна українським військовим.

    «Як і кожного ранку, як і кожного дня, як і кожного вечора ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер один для нашої держави. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули. Які передають нам саме те, що ми просили», – заявив він.

    Глава держави зазначив, що постачання зброї врятує тисячі життів українців.

    «Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається», – підкреслив президент.

    Як повідомлялося, Білий дім незабаром оголосить про нову партію військової допомоги Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент озброєння окупація #stoprussia
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    Зеленський: наближається день, коли окупанти будуть змушені залишити Україну