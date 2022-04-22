Зеленський: наближається день, коли окупанти будуть змушені залишити Україну

Постачання зброї врятує тисячі життів українців, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери України нарешті передають нам необхідне озброєння. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський подякував партнерам України, які почали передавати ту зброю, яка потрібна українським військовим.

«Як і кожного ранку, як і кожного дня, як і кожного вечора ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер один для нашої держави. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули. Які передають нам саме те, що ми просили», – заявив він.

Глава держави зазначив, що постачання зброї врятує тисячі життів українців.

«Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається», – підкреслив президент.

Як повідомлялося, Білий дім незабаром оголосить про нову партію військової допомоги Україні.