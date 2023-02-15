Житель Миколаєва може сісти на 15 років за те, що «зливав» ворогу дані про оборону міста

Зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Служба безпеки викрила агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів на півдні України. Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через заборонену соцмережу «Вконтакте». За вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі. Крім того, зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан.

Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

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Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ. Встановлено, що фігурант був завербований ФСБ після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свою деструктивну активність у російській соцмережі, де виступав на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини рашистів.

За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з блогером, який проживає в Росії і працює на ФСБ. Саме через нього він передавав розвіддані російським загарбникам.

Для цього створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти та відправляв їх «зв’язковому» через анонімні месенджери.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та смартфони із доказами листування з представником країни-агресора.

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Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника генштабу РФ. ТакожСлужба безпеки затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині сходу України.