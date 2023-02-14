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Обікрали маріупольців майже на 100 млн грн: СБУ викрила шахраїв з оточення терориста Пушиліна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обікрали маріупольців майже на 100 млн грн: СБУ викрила шахраїв з оточення терориста Пушиліна
Для масового «обдзвону» українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку
фото: пресслужба СБУ

Щоб приховати сліди злочину учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту

Служба безпеки припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла «грабувати» українські банки. Ділки працювали в інтересах РФ і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн. Про це повідомляє пресслужб відомства.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Пушиліна.

Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн банкінгу.

Для проходження «ідентифікації» використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Щоб приховати сліди злочину учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту.

Для масового «обдзвону» українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого через мережу Інтернет та спецобладнання на території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків. До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які «в темну» виконували вказівки своїх керівників.

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У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у восьми областях нашої держави вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок. Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.

Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, «виводячи» їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації «ДНР» та кураторів з ФСБ.

У межах кримінального провадження тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх організаторів схеми.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині сходу України

Теги: гроші арешт інтернет Маріуполь СБУ Денис Пушилін

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