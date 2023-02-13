Головна Київ Новини
search button user button menu button

Переховувався у лавах Червоного Хреста: СБУ затримала у Києві колаборанта

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переховувався у лавах Червоного Хреста: СБУ затримала у Києві колаборанта
Під час «працевлаштування» до гуманітарної установи колаборант видавав себе за переселенця з Луганщини
фото: пресслужба СБУ

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення

Служба безпеки затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині сходу України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зловмисником виявився колишній керівник сектору створеного загарбниками «управління пенсійного фонду «ЛНР» у Новопсковському районі».

Ще у минулому році співробітники СБУ викрили колаборанта, задокументували його злочинну діяльність і оголосили у розшук.

У ході оперативних дій українська спецслужба встановила, що зловмисник приховано прибув до столиці, де намагався «легалізуватись» під виглядом волонтера місцевого представництва «Товариства Червоного Хреста України».

Під час «працевлаштування» до гуманітарної установи колаборант видавав себе за переселенця з Луганщини і приховав факти своєї співпраці з агресором.

У подальшому він планував втекти від правосуддя за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху.

Втім, співробітники Служби безпеки завадили цьому – своєчасно викрили і затримали зловмисника.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації.

Перебуваючи на «посаді», він виконував вказівки Москви щодо поширення кремлівського режиму на території регіону. Правопорушник брав участь у впровадженні на Луганщині «рубльової зони» через пенсійні виплати.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці впіймали зрадника, який у деокупованому селі Луганщини допомагав росіянам.

Читайте також: Обшуки дітей, відключення інтернету: що відбувається на окупованій Луганщині
Теги: правосуддя кордон розшук СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ повідомила Бастрикіну про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України
СБУ оголосила підозру головному путінському слідчому
11 лютого, 12:18
Наразі фігуранти перебувають у тимчасово окупованому Генічеську
СБУ повідомила про підозру двом «підлеглим» гауляйтера Сальдо: серед них – депутат ОПЗЖ
10 лютого, 17:12
Затримано сімох організаторів нелегальних трафіків
СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон
10 лютого, 04:30

Новини

Київ отримав від французьких партнерів дві сонячних електростанції (фото)
Київ отримав від французьких партнерів дві сонячних електростанції (фото)
Переховувався у лавах Червоного Хреста: СБУ затримала у Києві колаборанта
Переховувався у лавах Червоного Хреста: СБУ затримала у Києві колаборанта
У Києві відновив роботу дитсадок, який пошкодила російська ракета (фото)
У Києві відновив роботу дитсадок, який пошкодила російська ракета (фото)
У чотирьох областях можливі аварійні відключення електроенергії
У чотирьох областях можливі аварійні відключення електроенергії
Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою
Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою
Із понеділка у столиці відновить роботу тролейбусний маршрут: деталі
Із понеділка у столиці відновить роботу тролейбусний маршрут: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Німеччина відмовила Україні у винищувачах. Експосол Мельник різко відреагував
12K
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти)
11K
Уже не за три дні: російський політолог розповів, скільки часу знадобиться окупантам для взяття Києва
9914
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою
9593
Участь росіян та білорусів в Олімпіаді: президент МОК зробив нову заяву

Новини

МЗС прокоментувало скандальні висловлювання Берлусконі
Сьогодні, 12:53
«Доведеться воювати». Лукашенко панікує (відео)
Сьогодні, 12:37
«Європейська Солідарність» закликала повернути тендери через систему Prozorro
Вчора, 18:29
Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити митрополит Павло
Вчора, 09:10
Інститут демографії та соцдосліджень повідомив, скільки біженців з України вже не повернуться додому
11 лютого, 23:17
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
11 лютого, 22:05

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту