Жителі Херсонщини не піддаються на заклики окупантів виїжджати до РФ

Рашисти закликали мешканців тимчасово окупованої Херсонської області евакуюватися до Росії

Російські окупанти закликали мешканців тимчасово окупованої Херсонської області евакуюватися до РФ. Однак громадяни України евакуюватись не збираються. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Вони (окупаційна влада – Ред.) говорять якраз про те, що вони готуються рятувати свої життя. Тому що це інформаційна хвиля, звісно, це створення ефекту, що вони проявляють турботу про цивільне населення, начебто намагаються вплинути на людей і пояснити, що для них є загроза від ЗСУ або Сил оборони України. Але люди на це не піддаються, зокрема, на ті самі заклики про евакуацію абсолютно не було реакції місцевого населення, і ніхто евакуюватися не збирається», – наголосила Гуменюк.

За її словами, українська влада потужно співпрацює з місцевим населенням.

Раніше повідомлялос, що росіяни використовують Крим як базу для утримання викрадених людей.

Нагадаємо, напередодні у російських пабліках з'явилася інформація про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглили, що наші захисники здійснюють потужну атаку. У Генштабі поки цю інформацію не підтвердили.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.