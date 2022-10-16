Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Жителі Херсонщини не піддаються на заклики окупантів виїжджати до РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Жителі Херсонщини не піддаються на заклики окупантів виїжджати до РФ
Українська влада потужно співпрацює з місцевим населенням
фото з відкритих джерел

Рашисти закликали мешканців тимчасово окупованої Херсонської області евакуюватися до Росії

Російські окупанти закликали мешканців тимчасово окупованої Херсонської області евакуюватися до РФ. Однак громадяни України евакуюватись не збираються. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Вони (окупаційна влада – Ред.) говорять якраз про те, що вони готуються рятувати свої життя. Тому що це інформаційна хвиля, звісно, це створення ефекту, що вони проявляють турботу про цивільне населення, начебто намагаються вплинути на людей і пояснити, що для них є загроза від ЗСУ або Сил оборони України. Але люди на це не піддаються, зокрема, на ті самі заклики про евакуацію абсолютно не було реакції місцевого населення, і ніхто евакуюватися не збирається», – наголосила Гуменюк.

За її словами, українська влада потужно співпрацює з місцевим населенням.

Раніше повідомлялос, що росіяни використовують Крим як базу для утримання викрадених людей.

Нагадаємо, напередодні у російських пабліках з'явилася інформація про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглили, що наші захисники здійснюють потужну атаку. У Генштабі поки цю інформацію не підтвердили.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 жовтня
Теги: Україна окупанти росія Херсонщина війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Шахтар» не відчув супротиву від «Динамо» у центральному матчі УПЛ
«Шахтар» не відчув супротиву від «Динамо» у центральному матчі УПЛ
Авіація ЗСУ уразила 17 районів зосередження окупантів і техніки
Авіація ЗСУ уразила 17 районів зосередження окупантів і техніки
Жителі Херсонщини не піддаються на заклики окупантів виїжджати до РФ
Жителі Херсонщини не піддаються на заклики окупантів виїжджати до РФ
Росіяни використовують Крим як базу для утримання викрадених людей
Росіяни використовують Крим як базу для утримання викрадених людей
«Пташка» з «Азовсталі» виконала гімн України перед матчем «Шахтар» – «Динамо» (відео)
«Пташка» з «Азовсталі» виконала гімн України перед матчем «Шахтар» – «Динамо» (відео)
Переплутали: на Прикарпатті поховали військового, а він виявився живим
Переплутали: на Прикарпатті поховали військового, а він виявився живим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
37K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
26K
ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему
19K
16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
16K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну
15K
Хворий окупант розповідає дружині, як рятується уринотерапією (аудіо)

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту