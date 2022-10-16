Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 жовтня

Окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру України

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині.

Запорізька область

Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка Пологівського району Запорізької області. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина

За минулу добу в області було вісім обстрілів з артилерії та мінометів – 104 приходи та один авіаудар – шість ракет. Ворог обстріляв Білопільську, Шалигінську, Великописарівську, Краснопільську, Есманську, Річківську громади. В усіх випадках, за попередніми даними – без жертв.

Чернігівська область

За добу – три обстріли з артилерії та мінометів по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Попередньо – без втрат та руйнувань.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині знову під ворожим вогнем Нікопольщина. Росіяни били вночі «Градами» та важкою артилерією по двох громадах – Нікопольській та Марганецькій. У Нікополі поранений 47-річний чоловік. У місті пошкоджені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарських споруд, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.

Харківщина

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з Росією у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах. За добу з пораненням госпіталізовано троє людей.

В області тривають розмінування. За добу піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили 555 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Вздовж лінії зіткнення сили оборони протягом минулої доби завдали 32 авіаудари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також вісім позицій зенітних ракетних комплексів противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, сім об’єктів протиповітряної оборони противника та інші військові цілі.

Донеччина

Вночі – артобстріли вздовж лінії фронту. На деокупованих територіях працюють рятувальники, «Укрпошта» розвозить разову грошову допомогу мешканцям деокупованих територій, постійно працюють працівники Нацполіції та Військова служба правопорядку. За минулу добу на Донеччині один загиблий та троє поранених.

Миколаївщина

За інформацією ОК «Південь», минулої доби ворог атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплексу «Бастіон» однією крилатою ракетою типу «Онікс» з тимчасово окупованого Криму. Без втрат. Вчора під час ворожих обстрілів Воскресенської громади зазнала поранень одна людина. Також минулої доби — обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Ввечері обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження трьох будинків, господарських споруд та гаражів.

Також були влучання по відкритих територіях та дорогах. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. На тимчасово окупованих територіях військові РФ посилюють фільтраційні заходи – ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів, проводять детальний обшук автівок, особистих речей, вдираються в будинки. Ворог завдавав вогневого ураження нашим військам із застосуванням авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів вздовж лінії бойового зіткнення. Штурмовою авіацією ворог шість разів атакував напрямок Давидового Броду.

ЗСУ знищили російський гелікоптер, який намагався завдати авіаційних ударів по наших позиціях на Херсонщині. Під ворожим вогнем опинився Бериславський район. Мирні села, прилеглі до лінії зіткнення, окупанти масовано обстріляли з «Градів», важкої артилерії та мінометів. Є руйнування цивільної інфраструктури та загиблі серед мирного населення. Продовжується робота на звільнених територіях області. Енергетики продовжують працювати на лініях, які живлять Високопілля, Нововоронцовку, Осокорівку та Нову Калугу. Продовжують роботу вибухотехніки.

Нагадаємо, минулої доби Збройні сили України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.

За інформацією Генштабу, на окупованій частині Луганщини кадировці виселяють українців з їхніх помешкань, аби заселити туди російських офіцерів.

Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія продовжує проводити масову насильницьку депортацію українців на окупованих територіях.