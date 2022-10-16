Росіяни використовують Крим як базу для утримання викрадених людей

Рашисти викрадають людей з українських територій та вивозять до окупованого Криму

Російські загарбники використовують Крим як тилову базу для вивезення з окупованих територій Херсонщини і Запоріжжя цінностей та утримання викрадених людей. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

«Кримський півострів після повномасштабного вторгнення почали використовувати для окупації нових територій, власне, Запорізької і Херсонської областей, для вивезення зерна, будь-якого майна і харчів. Крім того, Крим є тиловою базою для РФ. Протягом усіх цих місяців великої війни вони (російські загарбники – Ред.) це здійснювали. Викрадали людей з території Херсонської і Запорізької областей, потім примусово перевозили на територію Криму. Частина з цих людей загинула, або вони досі знаходяться в місцях утримання, місцях позбавлення свободи, зокрема у першому сімферопольському СІЗО», – поінформувала Ташева.

За її словами, наразі вона має в розпорядженні інформацію про викрадення херсонських активістів, або ще на той момент активістів територіальної оборони.

«Можна згадати Дениса Миронова, якого викрали в Херсоні. Він представляв херсонську тероборону, і потім був доправлений після численних катувань до Севастополя. Там загинув після поранення і ненадання вчасно медичної допомоги в місцях тримання на Херсонщині», – зазначила постпред.

Ташева додала, що росіяни використовують окуповані території Запоріжжя і Херсонщини як ресурсну базу для Криму. Адже загарбники перетворили півострів на величезну військову базу, де розташовані російські військові.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

Федеральна служба безпеки Росії прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.