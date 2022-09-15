Жителі окупованого Маріуполя вийшли на мітинг (відео)

Частина Маріуполя без води та електрики

В тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині мешканці влаштували черговий мітинг. Люди покинуті напризволяще в центрі Лівобережжя без води та електрики. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Невдоволення мешканців зростає. Черговий мітинг від мешканців з пр. Перемоги. Окупаційна адміністрація, навіть не ховаючись, вже й не обіцяє відновлення. Хвиля соціального незадоволення шириться Маріуполем», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вже звільнились керівник та головний енергетик окупаційної Маріупольтепломережі. Причина звільнення – небажання залишатися крайніми у неможливості розпочати опалювальний сезон та розуміння відповідальності за наслідки.

«Черговий доказ того, що зима буде холодною всередині квартир. Показові арешти та принесення в жертву колаборантів попереду – вже поруч», – додає Андрющенко.

Крім того, російські підрядники розпочали консервацію будівельних робіт та вивіз техніки. Причина – нестача робочих рук на місці, відсутність умов для «командированих» та харківський контрнаступ.

Нагадаємо, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.