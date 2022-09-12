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Ворог може влаштувати провокації у школах Маріуполя, – Андрющенко

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог може влаштувати провокації у школах Маріуполя, – Андрющенко
Рашисти наказали освітянам на окупованих територіях підготуватись до дистанційного навчання
фото ілюстративне

Влада радить батькам потримати дітей вдома два-три дні

У школах тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині російські загарбники провели тренування евакуації. Також освітяни-окупанти отримали вказівку терміново підготуватись для дистанційного навчання. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

«Сьогодні по школах міста провели тренування евакуації як при бомбардуванні. Адміністраціям шкіл та батькам повідомили, що це не останнє. Також освітяни-окупанти отримали вказівку терміново підготуватись для дистанційного навчання та провести опитування батьків, хто готовий долучитись вже», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначає, що рашисти, ймовірно, готують чергову показову провокацію з використанням маріупольських шкіл.

«Тому, маріупольські батьки. Будьте уважні та обрежні. Не наражайте дітей не небезпеку. Краще потримайте їх вдома два-три дні. Окупанти не передбачувані в своєму цинізмі», – додав радник мера.

Раніше Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляв, що загарбники готують провокацію з обстрілом шкіл на тимчасово захоплених територіях України, щоб звинуватити у цьому українських військових. Зокрема, 31 серпня російське міністерство оборони опублікувало й направило до ООН, міжнародних гуманітарних організацій та Україні адреси і точні координати всіх шкіл, які почали роботу на тимчасово захоплених територіях. 

Теги: Маріуполь росія окупанти Донеччина

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