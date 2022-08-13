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Жителі Запоріжжя привезли рашистську ракету на металобрухт (фото)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Жителі Запоріжжя привезли рашистську ракету на металобрухт (фото)
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фото із соцмереж

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У Шевченківському районі Запоріжжя троє місцевих жителів вирішили здати на металобрухт російську ракету, яка упала на територію міста, не розірвавшись. Про це повідомляє Telegram-канал «Типичное Запорожье».

Чоловіки привезли ракету на візку на територію місцевого ринку, де їх і помітили.

Місцеве видання «ЗаБор» повідомило, що, за інформацією, наданою пресслужбою обласного управління поліції, усі троє були затримані біля пункту прийому металобрухту.

Кримінальне провадження, відкрите за фактом інциденту, правоохоронці передали до СБУ.

Нагадаємо, учора, 12 серпня, рашисти завдали кількох ракетних ударів по території Запоріжжя. Усього, за інформацією місцевої влади, по місту були випущені п’ять ракет.

У результаті обстрілів пошкоджена територія двох підприємств у Шевченківському районі Запоріжжя. Осколками ракет розтрощені кілька автомобілів.

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