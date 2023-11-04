Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля

Сильна злива наробила в місті лиха

Негода наробила лиха в Житомирі. Після сильної зливи там затопило вулиці, автівки буквально пливуть дорогами. Також у місцевих пабліках ширяться відео, де у квартирах людей вода тече зі стелі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підтопило також деякі магазини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Напередодні надзвичайними попередили про сильну негоду в низці областей. 5 листопада вночі у Вінницькій та Житомирській областях, а вдень на Закарпатті випадуть значні дощі.

Раніше Житомир був повністю відключений від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі. У «Житомирводоканалі» поки не називають термінів усунення наслідків аварії.

«Просимо набратися терпіння доки ми ліквідуємо порив», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під Києвом ураган звалив водонапірну вежу.