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Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
У Житомирі пройшла сильна злива
фото з відкритих джерел

Сильна злива наробила в місті лиха

Негода наробила лиха в Житомирі. Після сильної зливи там затопило вулиці, автівки буквально пливуть дорогами. Також у місцевих пабліках ширяться відео, де у квартирах людей вода тече зі стелі.

Підтопило також деякі магазини.

Напередодні надзвичайними попередили про сильну негоду в низці областей. 5 листопада вночі у Вінницькій та Житомирській областях, а вдень на Закарпатті випадуть значні дощі.

Раніше Житомир був повністю відключений від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі. У «Житомирводоканалі» поки не називають термінів усунення наслідків аварії.

«Просимо набратися терпіння доки ми ліквідуємо порив», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під Києвом ураган звалив водонапірну вежу.

 

Теги: Житомир негода погода водопостачання

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