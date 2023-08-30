В Україну суне негода: оголошено перший рівень небезпеки

На зміну спеці прийдуть опади

У низці областей Україні завтра, 31 серпня, погіршаться погодні умови, оголошене штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що завтра, 31 серпня, у правобережній частині України погода зіпсується. На зміну спеці прийдуть опади.

Завтра правобережні області України накриють дощі, очікуються грози. В окремих районах можливий град. Крім того, синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

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Через негоду у частині областей оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

До відома, 30 серпня в окремих районах можуть бути гради та шквали із швидкістю 15-20м/с. Температура коливатиметься в межах 15-20°C вночі та 23-28°C вдень.