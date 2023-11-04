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Надзвичайники попередили про сильну негоду в низці областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Надзвичайники попередили про сильну негоду в низці областей
У неділю на українців чекає негода
фото: ДСНС

Рятувальники закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев

У низці областей України завтра, 5 листопада, очікуються рясні дощі та сильні пориви вітру. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.

Зазначається, що 5 листопада вночі у Вінницькій та Житомирській областях, а вдень на Закарпатті випадуть значні дощі.

Крім того, вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, а вдень у західних та в північно-східних областях пориви вітру сягнуть 17-22 м/с.

У Києві та області вночі та вранці вітер також подме зі швидкістю 17-22 м/с.

«Будьте обережними! Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев», – закликає ДСНС.

Нагадаємо, що через негоду сьогодні відключено понад дві тисячі споживачів у Хмельницькій та Кіровоградській областях. Тривають роботи з відновлення електропостачання. 

До слова, у столиці на вихідні 4-5 листопада синоптики прогнозують значний дощ, тож ДТЕК попередив про можливі аварії в електромережах.

Теги: погода прогноз погоди ДСНС

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