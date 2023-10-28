На Рівненщині негода пошкодила середньовічний замок

Сильний вітер зірвав покрівлю твердині

На Рівненщині негода пошкодила дах середньовічного Дубенського замку. Про це інформує ДСНС України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху Дубенського замку на площі 200 м2, що були пошкоджені внаслідок сильного вітру», – ідеться у повідомленні екстреної служби.

Замок входить до комплексу Державного історико-культурного Дубенського заповідника. Офіційною датою його спорудження вважається 1492 рік, який припав на період пізнього середньовіччя на території України. До цієї дати він існував як дитинець літописного Дубна. Вважається, що цю фортецю волиняни побудували у 10 столітті. Під час монгольскої навали (1240-1241 роки) дитинець було зруйновано. Вперше його відбудували, спочатку під виглядом дерев'яно-земляного укріплення, за правління князя Федора Островського. Однак недостатня міцність дерев'яних стін і укріплень змусила князя згодом добудувати замок, перетворивши його на кам'яну фортецю. Після цього пам'ятку ще кілька разів реконструювали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Археологічні розкопки та вивчення територій Дубенського замку розпочалися у 1995 році. Тоді археологи підтвердили, що замок існував на території України ще з 10 століття. Він вважається важливою пам'яткої української історії, культури та археології.

Нагадаємо, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.