У Львові лютує негода, затопило вулиці та торгово-розважальний центр
У центрі міста подекуди зникло світло
Львів накрила сильна негода. Через потужну зливу вулиці практично у всіх районах міста були підтоплені.
Як стверджують місцеві пабліки, підтоплення на дорогах спостерігаються на вулицях Городоцька, Кульпарківська й Трускавецька.
Зокрема про підтоплення повідомляють на Південному ринку, а також в одному з найбільших ТРЦ міста Victoria Gardens, там прорвало дах.
Зазначається, що в центрі міста подекуди зникло світло.
Нагадаємо, 31 липня, столицю накрила потужна злива. Через потік води затримувався рух громадського транспорту.
Раніше повідомлялося, що сильна злива підтопила квартири у Чернівцях.
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