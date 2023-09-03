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У Львові лютує негода, затопило вулиці та торгово-розважальний центр

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Львові лютує негода, затопило вулиці та торгово-розважальний центр
Через потужну зливу вулиці практично у всіх районах міста були підтоплені
фото з відкритих джерел

У центрі міста подекуди зникло світло

Львів накрила сильна негода. Через потужну зливу вулиці практично у всіх районах міста були підтоплені.

Як стверджують місцеві пабліки, підтоплення на дорогах спостерігаються на вулицях Городоцька, Кульпарківська й Трускавецька.

Зокрема про підтоплення повідомляють на Південному ринку, а також в одному з найбільших ТРЦ міста Victoria Gardens, там прорвало дах.

Зазначається, що в центрі міста подекуди зникло світло.

Нагадаємо, 31 липня, столицю накрила потужна злива. Через потік води затримувався рух громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що сильна злива підтопила квартири у Чернівцях. 

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Теги: негода Львів дощ

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