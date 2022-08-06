Як росіяни окупували Маріуполь. Мер міста назвав головну помилку

«Ми очікували ворога зі сходу, а він прийшов із заходу»

Оборону міста з боку Херсона ніхто не готував, тому що очікували, що окупанти наступатимуть зі сходу, а не із заходу. Це зіграло ключову роль у захопленні міста. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю «Главком».

За словами Бойченка, українська влада у місті протрималася до 24 березня. І це лише завдяки тому, що на центральному рівні віддавали команди доставляти до блокадного Маріуполя продукти та зброю. Пілоти доставляли ліки, воду, забрали поранених бійців. Але при обороні Маріуполя загинуло багато українських льотчиків, 90% з них не поверталися з завдань.

«Мене долучили до організації першої військові місії. Думаю, що сьогодні можна розкрити певні деталі. Коли до Маріуполя пішла перша ескадрилья із трьох гелікоптерів, її повністю знищили росіяни. Це відбулося наприкінці березня. Гелікоптери мали доставити продукти харчування та бойовий комплект загальною вагою понад три тонни. Далі були друга, третя і четверта військові місії. Вони виявилися успішнішими, але не без втрат. Вважаю, що українські льотчики – справжні герої! Пілотам вдалося забрати з Маріуполя поранених бійців і доправити до лікарень Дніпра», – розповів Бойченко.

Проте вже 1 березня місто знаходилося в оточенні російських військ. Співвідношення сил противника у п’ять-шість разів переважало кількість оборонців Маріуполя – 30 тис. окупантів проти 5 тис. українських воїнів. Свою руку до здачі міста доклали і місцеві колаборанти.

«До 24 березня у Маріуполі працювала українська влада. Але події настільки динамічно розвивалися, не без допомоги місцевих колаборантів, котрі входили до партії ОПЗЖ, що було знищено запаси продовольства і на третю добу війни згорів ангар комунального підприємства, вщент забитий ліками, засобами гігієни тощо. Окупанти, які протягом двох місяців, щопівгодини скидали на Маріуполь бомби і здійснювали ракетні обстріли, мали на меті посіяти серед мешканців паніку та хаос», – повідомив Бойченко.

Нагадаємо, раніше Бойченко заявляв, що тимчасово окупований російськими загарбниками Маріуполь буде звільнено наприкінці поточного року – на початку 2023-го.

Додамо, за словами Бойченка, повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років. А його відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.