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Окупанти намагаються вивезти з порту Маріуполя всю металопродукцію до РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти намагаються вивезти з порту Маріуполя всю металопродукцію до РФ
В окупованому Маріуполі російським загарбникам потрібен справний морський порт, щоб вивозити награбоване
фото з відкритих джерел

Загарбники роблять спробу запустити морський порт

У тимчасово захопленому Маріуполі загарбники намагаються вивезти з морського порту всю металопродукцію до Росії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Окупанти намагаються вивезти металопродукцію з Маріуполя до РФ. Це вже призводить до внутрішніх розборок», – йдеться у повідомленні.

За словами заступника Маріупольського міського голови Сергія Орлова, загарбники роблять спробу запустити морський порт. «Там залишилося багато металопродукції. Вони вже по 2-3 тисячі тонн вивозили. Влаштовували навіть кримінальні розборки за цей метал. Бо це великі гроші», – зазначив Орлов.

Як раніше повідомлялося, у Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей . Нагадаємо, з російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому.  Також раніше Андрющенко показав, як живуть люди у напівзруйнованому будинку. У будівлі розтрощені вікна, немає стін та деінде і досі стирчать російські снаряди.

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Теги: Маріуполь порт металургія війна окупація

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