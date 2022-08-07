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Маріуполь: ще майже 30 колаборантів стали псевдополіцейськими

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Маріуполь: ще майже 30 колаборантів стали псевдополіцейськими
27 мешканців Маріуполя та району принесли гауляйтеру Іващенко присягу на вірність
Петро Андрющенко/Telegram

Влада працює над ідентифікацією зрадників

У тимчасово окупованому Маріуполі ще 27 колаборантів погодилися працювати на російських загарбників у так званій «поліції». Про це повідомив радник місцевого голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Плюс 27 колаборантів-поліцейських. Вчора на сакральному місці окупантів поруч з пластиковю бабкою з прапором СРСР з благословіння церкви московського патриорхату 27 мешканців Маріуполя та району принесли гауляйтеру Іващенко присягу на вірність окупантам», – йдеться в повідомленні.

Влада працює над ідентифікацією зрадників.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на сторону окупантів.

Усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції. Всі, хто вийшов чи виходить з окупованої території, підлягає ретельній та жорсткій перевірці. Без жодних виключень. Кожен проходить обов’язково поліграф, відповідні співбесіди.

Нещодавно Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. В результаті масштабної слідчо-оперативної роботи встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами «главного управлєнія МВД Херсонской області». Вже повідомлено про підозру 26 представникам «обласного управлєнія МВД», які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції.

Нагадаємо, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.

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Теги: поліція Україна росія колабораціонізм окупанти війна в Україні війна

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