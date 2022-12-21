Злили валюту в унітаз: на Тернопільщині гроші забили каналізацію (відео)

Комунальники виявили обпалені євро та фунти

У Ланівцях на Тернопільщині каналізацію забило грішми. Іноземну валюту виявили місцеві комунальники, які власне й чистили забиті каналізаційні стоки. Про це розповів міський голова Роман Казновецький, опублікувавши відповідне відео.

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Українці люблять змивати в унітаз що не треба, на що часто скаржаться комунальники, адже все, окрім туалетного паперу та рідин забиває каналізаційні стоки. Проте таку знахідку комунальники Ланівців виявили вперше. Хтось злив в унітаз справжні обпалені євро та фунти.

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Скільки коштів людина «витратила» в унітаз підрахувати неможливо, адже частина грошей пішла далі в каналізацію.

«Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію наразі не відомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки», – розповів мер Ланівців.

Чому гроші потрапили в каналізацію у місті не знають та з жителів Ланівців ніхто не дізнавався, проте очільник міста попросив українців тримати гроші в банку, а ще краще – донатити на ЗСУ.

«Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. Краще донатьте на ЗСУ», – написав Роман Казновецький.

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Українці здивовані такою знахідкою комунальників. Деякі припускають, що хтось змив хабар. Також є версія, що це священник УПЦ МП змив «зайве» перед перевіркою СБУ. Деякі в шоці від того, що людина, яка це зробила, не віддала гроші на благодійність.

Натомість жителі Ланівців жартівливо дивуються, де в їхньому маленькому містечку можна стільки вкрасти.

У мережі бурхливо обговорюють знахідку: «Це московський патріархат перед перевіркою СБУ», «Де в Ланівцях можна стільки вкрасти?», «Так ось чому орки крадуть наші унітази», «Напевно якийсь корупціонер чекав обшуку, з'їсти всі не зміг, змив в унітаз. Спочатку хотів спалити, але це б могло його видати. Якось так напевно»,

«Хтось «замітав» сліди коли в двері гамселили СБУ. Тому й згоріти не встигли».