У київському Марші Рівності взяли участь понад вісім тисяч людей — організатори



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На Марші рівності спробували напасти на політика з Німеччини

У Марші Рівності 23 червня 2019 року взяли участь понад 8 тисяч людей, повідомили організатори маршу КиївПрайд. Постраждалих серед учасників ходи не було, попри провокації.

Під час маршу від самого його початку сталися сутички. Провокатори почали нападати на колону. Противники акції здійснили спробу нападу на німецьку політикиню Ребекку Гармс.

Раніше з’явилась інформація про те, що поліцейські затримали дев’ять осіб, які готували провокації на Марші рівності.

Згодом марш терміново перервали через загрозу теракту та евакуювали усіх учасників.

Нагадаємо, 14 червня в Києві розпочався прайд-тиждень «KyivPride-2019», який завершився Маршем Рівності.

Основною темою Маршу якого цього року стала «Свобода. Єдність. Боротьба», а головним гаслом – «Наша традиція – це свобода!». Громадське стрімило наживо з Маршу.

Люди скандували «Бунтуй! Кохай! Права не віддавай!», співали гімн.