У Харкові вночі вибухнув банкомат



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Близько третьої години ночі на проспекті Перемоги у Харкові невідомі особи підірвали банкомат Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Сума збитків, нанесених банківській установі, встановлюється

У Харкові в ніч на вівторок, 25 червня, грабіжники підірвали банкомат.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Близько 3:00 по проспекту Перемоги невідомі особи підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині. За висновками вибухотехників, всередині банкомату стався вибух газоповітряної суміші», - заявили в поліції.

Зазначається, що в результаті вибуху ніхто з громадян не постраждав. Сума збитків, нанесених банківській установі, встановлюється.

На місце вибуху виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Шевченківського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.

Правоохоронці вилучили речові докази.

Факт події зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, невідомі в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківської області.