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    У Харкові вночі вибухнув банкомат

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    <p>Близько третьої години ночі на проспекті Перемоги у Харкові невідомі особи підірвали банкомат</p> - У Харкові вночі вибухнув банкомат

    Близько третьої години ночі на проспекті Перемоги у Харкові невідомі особи підірвали банкомат

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Сума збитків, нанесених банківській установі, встановлюється

    У Харкові в ніч на вівторок, 25 червня, грабіжники підірвали банкомат.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Близько 3:00 по проспекту Перемоги невідомі особи підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині. За висновками вибухотехників, всередині банкомату стався вибух газоповітряної суміші», - заявили в поліції.

    Зазначається, що в результаті вибуху ніхто з громадян не постраждав. Сума збитків, нанесених банківській установі, встановлюється.

    На місце вибуху виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Шевченківського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.

    Правоохоронці вилучили речові докази.

    Факт події зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України.

    Нагадаємо, невідомі в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківської області. 

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