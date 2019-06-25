У Харкові вночі вибухнув банкомат
Близько третьої години ночі на проспекті Перемоги у Харкові невідомі особи підірвали банкомат
Сума збитків, нанесених банківській установі, встановлюється
У Харкові в ніч на вівторок, 25 червня, грабіжники підірвали банкомат.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
«Близько 3:00 по проспекту Перемоги невідомі особи підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині. За висновками вибухотехників, всередині банкомату стався вибух газоповітряної суміші», - заявили в поліції.
Зазначається, що в результаті вибуху ніхто з громадян не постраждав. Сума збитків, нанесених банківській установі, встановлюється.
На місце вибуху виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Шевченківського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.
Правоохоронці вилучили речові докази.
Факт події зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, невідомі в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківської області.