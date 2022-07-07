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    Події в Україні

    ЗМІ дослідили, як юристи намагаються врятувати інтереси Абрамовича

    Абрамович найняв Kobre&amp;Kim для юридичних консультацій і не має наміру займатися лобіюванням в США через фірму - ЗМІ дослідили, як юристи намагаються врятувати інтереси Абрамовича
    Абрамович найняв Kobre&Kim для юридичних консультацій і не має наміру займатися лобіюванням в США через фірму
    фото з відкритих джерел

    Адвокати зареєструвалися іноагентами – WSJ

    Адвокати американської фірми Kobre&Kim зареєструвалися в Мін'юсті США як іноагенти, щоб представляти інтереси російського олігарха Романа Абрамовича. Це перший випадок після початку війни Росії проти України. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    За словами одного зі співрозмовників газети, Абрамович найняв Kobre&Kim для юридичних консультацій і не має наміру займатися лобіюванням в США через фірму.

    За законом США ті, хто займається політичною діяльністю для іноземних урядів, організацій або людей, повинні реєструватися в Мін'юсті.

    The Wall Street Journal нагадує, що в Росії також є законодавство про «іноагентів», що відрізняється від американського, хоча російська влада стверджує зворотне.

    У фірмі заявили газеті, що погодилися представляти інтереси Абрамовича у зв'язку з тим, що бізнесмен «бере участь в мирних переговорах і гуманітарної діяльності» і розв'язання юридичних питань необхідно для продовження його роботи в даному напрямку.

    Ймовірно, юристи представлятимуть інтереси в суді у справі про арешт літаків олігарха.

    Нагадаємо, у травні стало відомо, що американський консорціум Boehly підписав з Романом Абрамовичем угоду про покупку футбольного клубу «Челсі».

    Як відомо, Абрамович намагався продати ФК «Челсі» до того, як він потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як фінанси олігарха були занесені в чорний список.

    Абрамович заявляв, що на виручені від продажу футбольного клубу гроші буде створено благодійний фонд для підтримки України.

    Теги: росія окупанти ЗМІ США війна арешт Україна влада окупація #stoprussia
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    ЗМІ дослідили, як юристи намагаються врятувати інтереси Абрамовича