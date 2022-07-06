У Херсоні партизани знищили ворожий склад боєприпасів

Біля вокзалу тимчасово окупованого міста прогриміли вибухи

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини продовжує зростати партизанський рух. Херсонським партизанам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів. Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко опублікував звернення херсонських партизанів з руху «Жовта стрічка».

Повідомляється, що біля залізничного вокзалу в Херсоні був знищений склад з боєприпасами росіян.

Також херсонський партизан розповів про місце розташування російських загарбників. Приблизно 200 окупантів перебуває у приміщенні компанії «Солар лаб» на Миколаївському шосе – 5 кілометр. Ще понад 100 загарбників розмістилися у колишній будівлі СБУ на вулиці Лютеранська 1.

«Обидва місця спалять або партизани або ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Рух «Жовта стрічка» підтримує акцію «Стоп референдум» та обіцяє блокувати будівлі й битимемося на вулицях і мостах за Херсонщину. Партизани заявили, що не підтримують жодного проросійського уряду, а зрадники й причетні до окупації вже у «списках смертників».

«Українська ніч – близько», – резюмували партизани.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні пролунав вибух, зчинилась пожежа (відео).

Тим часом окупанти відключили у Херсонській області Youtube та Instagram.

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