Рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків: ніч на 6 липня була дуже неспокійною

Мер Терехов розповів про наслідки атак

Ігор Терехов – мер Харкова – в ефірі телемарафону 6 липня розповів, що внаслідок обстрілів зруйновано декілька будівель. У місті ліквідовують наслідки нічних обстрілів.

Терехов розповів, що ворог обстріляв райони, у які раніше не «прилітало». Дуже великі руйнування у районах, які перебували під тотальним бомбардуванням. Географія обстрілів – непередбачувана. Особливо ворог активізується у нічний час.

Російські окупанти намагаються деморалізувати місто. Однак нічого у ворога не вийде. Харків'яни – об'єднані й тримаються. Дії росіян викликають у місцевих жителів лише здорову лють.

Терехов наголосив: він впевнений у ЗСУ. Україна – обов'язково переможе. Харків'яни вірять у це.

Українців попереджають, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не повідомлять про відбій. Дуже важливо показувати дітям правильний приклад, як поводитися під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Харкові лунали вибухи, мешканці кажуть про пожежу.

Читайте також: