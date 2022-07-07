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  3. Рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало
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    Новини

    Рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало

    Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків: ніч на 6 липня була дуже неспокійною - Рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало
    Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків: ніч на 6 липня була дуже неспокійною
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Мер Терехов розповів про наслідки атак

    Ігор Терехов – мер Харкова – в ефірі телемарафону 6 липня розповів, що внаслідок обстрілів зруйновано декілька будівель. У місті ліквідовують наслідки нічних обстрілів.

    Терехов розповів, що ворог обстріляв райони, у які раніше не «прилітало». Дуже великі руйнування у районах, які перебували під тотальним бомбардуванням. Географія обстрілів – непередбачувана. Особливо ворог активізується у нічний час.

    Російські окупанти намагаються деморалізувати місто. Однак нічого у ворога не вийде. Харків'яни – об'єднані й тримаються. Дії росіян викликають у місцевих жителів лише здорову лють.

    Терехов наголосив: він впевнений у ЗСУ. Україна – обов'язково переможе. Харків'яни вірять у це.

    Українців попереджають, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не повідомлять про відбій. Дуже важливо показувати дітям правильний приклад, як поводитися під час повітряної тривоги.

    Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Харкові лунали вибухи, мешканці кажуть про пожежу.

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    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна мер укриття Україна місто окупація час #stoprussia
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    Рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало