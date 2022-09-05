Знищили дев'ять гаубиць та понтонну переправу. ЗСУ розповіли про успіхи на півдні

Наша авіація завдала 21 удар по позиціях ворога

У районі Томиної Балки українські військові знищили склад ворожих боєприпасів, а поблизу села Львове – понтонну переправу. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Внаслідок дій ЗСУ було вражено пункт управління, а також знищено багато живої сили та техніки ворога.

Військові зазначили, що наша авіація завдала 21 удар по позиціях, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах росіян.

«Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро й Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем», – йдеться у повідомленні.

Так, протягом бойового дня окупанти втратили:

104 солдатів;

6 танків;

26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;

9 гаубиць «Мста-С» і «Мста-Б»;

безпілотний розвідник «Елерон-10».

Окрім цього, українські воїни вразили: пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

Нагадаємо, українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку.