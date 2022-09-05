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Знищили дев'ять гаубиць та понтонну переправу. ЗСУ розповіли про успіхи на півдні

Альона Боженко
glavcom.ua
Знищили дев'ять гаубиць та понтонну переправу. ЗСУ розповіли про успіхи на півдні
ЗСУ знищили 104 окупантів на півдні
фото ілюстративне

Наша авіація завдала 21 удар по позиціях ворога

У районі Томиної Балки українські військові знищили склад ворожих боєприпасів, а поблизу села Львове – понтонну переправу. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Внаслідок дій ЗСУ було вражено пункт управління, а також знищено багато живої сили та техніки ворога.

Військові зазначили, що наша авіація завдала 21 удар по позиціях, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах росіян.

«Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро й Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем», – йдеться у повідомленні.

Так, протягом бойового дня окупанти втратили:

  • 104 солдатів;
  • 6 танків;
  • 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;
  • 9 гаубиць «Мста-С» і «Мста-Б»;
  • безпілотний розвідник «Елерон-10».

Окрім цього, українські воїни вразили: пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

Нагадаємо, українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку. 

Теги: ЗСУ війна окупанти

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