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ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині, – Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині, – Зеленський
ЗСУ звільняють насленені пункти від окупантів
фото ілюстративне

42-й окремий мотопіхотний батальйон звільнив два населених пункти на південному напрямку

Українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За його словами, Збройні сили України, розвідка і спеціальні служби роблять необхідні кроки для звільнення територій, і російські окупанти вже почали тікати з Криму.

«І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади терроборони, які забезпечили результат в Донецькій області - звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти», – зазначив Зеленський.

Він також додав, що 42-й окремий мотопіхотний батальйон звільнив два населених пункти на південному напрямку.

Нагадаємо, українські воїни перейшли в атаку на Слов'янському напрямку та звільнили стратегічно важливе село Озерне. Населений пункт розташований на березі Сіверського Донця, за 32 кілометри на схід від Слов'янська. 

Додамо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Донеччина окупанти війна

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