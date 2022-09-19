Зрадника Царьова побили на центральній набережній Ялти (відео)

Царьов: «У мене було декілька випадків, коли на мене накидалися озвірілі українофіли»

Колишнього народного депутата-зрадника від «Партії регіонів» Олега Царьова партизани побили у центрі окупованої Ялти. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«У Криму підняли голову наші партизани. Царьов розповів, що в Ялті на центральній набережній його просто побили. На нього накидаються люди з українськими лозунгами», – розповів Гончаренко.

Він також навів фрагмент інтерв’ю, на якому Царьов жаліється, що його б’ють «озвірілі» українці. «У мене було декілька випадків, коли на мене накидалися озвірілі українофіли з лозунгами. Я нещодавно зупинився на заправці, а там стоїть три лисих лоби здоровенних, в одного на потилиці тризубець», – повідомив зрадник.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам. Також зрадник Царьов завив, якщо Україна звільнить всі території, Росія може розпастися