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Зрадника Царьова побили на центральній набережній Ялти (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зрадника Царьова побили на центральній набережній Ялти (відео)
Царьов не вперше зазнає нападів
фото ілюстративне

Царьов: «У мене було декілька випадків, коли на мене накидалися озвірілі українофіли»

Колишнього народного депутата-зрадника від «Партії регіонів» Олега Царьова партизани побили у центрі окупованої Ялти. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«У Криму підняли голову наші партизани. Царьов розповів, що в Ялті на центральній набережній його просто побили. На нього накидаються люди з українськими лозунгами», – розповів Гончаренко.

Він також навів фрагмент інтерв’ю, на якому Царьов жаліється, що його б’ють «озвірілі» українці. «У мене було декілька випадків, коли на мене накидалися озвірілі українофіли з лозунгами. Я нещодавно зупинився на заправці, а там стоїть три лисих лоби здоровенних, в одного на потилиці тризубець», – повідомив зрадник.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам. Також зрадник Царьов завив, якщо Україна звільнить всі території, Росія може розпастися 

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Теги: партії росія Україна українці Олег Царьов Олексій Гончаренко

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